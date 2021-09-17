В ночь на субботу столицу накроет сильный дождь. Непогода придет и в другие регионы Украины

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Ночью, 18 сентября, в столице ожидается значительный дождь (І уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, передает УНН.

Цитата

"Ночью 18 сентября в столице ожидается значительный дождь (І уровень опасности, желтый)... во всех районах столицы гидрослужбы усилили работу: очищают коллекторы ливневой канализации, дождеприемные колодцы и решетки водостоков. Также ремонтируют смотровые колодцы", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, непогода придет и в другие регионы Украины.

18 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди. В западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

18 сентября в восточных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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