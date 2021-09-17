Зливи на заході та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 17 вересня у західних і Житомирській областях дощі, грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі, в Карпатах сильні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 16-21°.

На решті території без опадів, лише у північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень дощ, місцями гроза; температура вночі 4-9°, у Житомирській, Київській і Вінницькій областях 7-12°, на Одещині до 17°, вдень 20-25°, у північних областях 15-20°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі місцями, вдень повсюди дощ, подекуди гроза. Температура вночі 9-12°, вдень 17-20°.

Додамо

Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам’ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі — Всесвітній день безпеки пацієнтів.