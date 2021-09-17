Зливи на заході та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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17 березня, 19:38 • 86498 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 110912 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 167829 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149190 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149784 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160379 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177821 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150094 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159256 перегляди

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сьогодні західну Україну накриють дощі, місцями зливи. Температура повітря подекуди підніматиметься до 25 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 17 вересня у західних і Житомирській областях дощі, грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі, в Карпатах сильні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 16-21°.

На решті території без опадів, лише у північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень дощ, місцями гроза; температура вночі 4-9°, у Житомирській, Київській і Вінницькій областях 7-12°, на Одещині до 17°, вдень 20-25°, у північних областях 15-20°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі місцями, вдень повсюди дощ, подекуди гроза. Температура вночі 9-12°, вдень 17-20°.

Додамо

Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам’ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі — Всесвітній день безпеки пацієнтів.

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