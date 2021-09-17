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17 вересня в Україні відзначають День рятівника

17 вересня в Україні відзначають День рятівника

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам’ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі — Всесвітній день безпеки пацієнтів, пише УНН.

День рятівника

З 27 серпня 2004 Указом Президента України святкування “Дня працівника пожежної охорони” та “Дня рятівника” було скасовано у зв’язку з встановленням професійного свята “Дня працівників цивільного захисту”, яке стало відзначатися з 2004 року і відзначалося по 2007 рік щорічно 17 вересня.

Надалі, 12 вересня 2008 Указом Президента України № 830/2008 “День працівників цивільного захисту” став називатися “День рятівника” і відзначатися щорічно 17 вересня.

Тепер “День рятівника” святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, працівники інших спеціальних формувань, а також громадяни, які вносять свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

Всесвітній день безпеки пацієнтів

У травні 2019 року на засіданні 72-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я було прийнято рішення визнати безпеку пацієнтів як одне з пріоритетних завдань охорони здоров’я і вжити всіх необхідних заходів з запобігання заподії шкоди при наданні медичної допомоги. Саме для цих цілей Всесвітня асамблея охорони здоров’я схвалила проведення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів, який буде відзначатися щорічно 17 вересня.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 17 вересня православна церква вшановує пам’ять пророка Мойсея Боговидця, священномученика Вавіли Антіохійського, мученика Вавіли Нікомидійського, обрітення мощей святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського. Проводиться святкування ікони Божої Матері “Неопалима Купина”.

У п’ятницю, 17 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан.

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