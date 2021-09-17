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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110554 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109268 просмотра

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17 сентября в Украине отмечают День спасателя

17 сентября в Украине отмечают День спасателя

Киев  •  УНН

 • 50774 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня, 17 сентября, церковь чтит память пророка Моисея. В Украине отмечают День спасателя, а в мире - Всемирный день безопасности пациентов, пишет УНН.

День спасителя

С 27 августа 2004 Указом Президента Украины празднование “Дня работника пожарной охраны” и “Дня спасателя” было отменено в связи с установлением профессионального праздника “Дня работников гражданской защиты”, которое стало отмечаться с 2004 года и отмечалось по 2007 год ежегодно 17 сентября.

В дальнейшем, 12 сентября 2008 Указом Президента Украины № 830/2008 “День работников гражданской защиты” стал называться “День спасателя” и отмечаться ежегодно 17 сентября.

Теперь “День спасателя” празднуют работники аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, работники других специальных формирований, а также граждане, которые вносят свой вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.

Всемирный день безопасности пациентов

В мае 2019 года на заседании 72-й Всемирной ассамблеи здравоохранения было принято решение признать безопасность пациентов как одна из приоритетных задач здравоохранения и принять все необходимые меры по предотвращению причинения вреда при оказании медицинской помощи. Именно для этих целей Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила проведение Всемирного дня безопасности пациентов, который будет отмечаться ежегодно 17 сентября.

Религиозный праздник

По религиозному календарю сегодня, 17 сентября, православная церковь чтит память пророка Моисея Боговидца, мученика Вавила Антиохийского, мученика Вавила Никомидийского, обретения мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Проводится празднование иконы Божией Матери “Неопалимая Купина”.

В пятницу, 17 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

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