Ливни на западе и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня западную Украину накроют дожди, местами ливни. Температура воздуха местами будет подниматься до 25 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 17 сентября в западных и Житомирской областях дожди, грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 11-16°, днем 16-21°.
На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем дождь, местами гроза; температура ночью 4-9°, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях 7-12°, в Одесской области до 17°, днем 20-25°, в северных областях 15-20°.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами, днем повсюду дождь, местами гроза. Температура ночью 9-12°, днем 17-20°.
Добавим
Сегодня, 17 сентября, церковь чтит память пророка Моисея. В Украине отмечают День спасателя, а в мире - Всемирный день безопасности пациентов.