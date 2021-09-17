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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 10157 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 40814 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 134844 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 152523 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124280 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120725 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Ливни на западе и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня

Ливни на западе и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 22712 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня западную Украину накроют дожди, местами ливни. Температура воздуха местами будет подниматься до 25 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 17 сентября в западных и Житомирской областях дожди, грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 11-16°, днем 16-21°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем дождь, местами гроза; температура ночью 4-9°, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях 7-12°, в Одесской области до 17°, днем 20-25°, в северных областях 15-20°.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами, днем повсюду дождь, местами гроза. Температура ночью 9-12°, днем 17-20°.

Добавим

Сегодня, 17 сентября, церковь чтит память пророка Моисея. В Украине отмечают День спасателя, а в мире - Всемирный день безопасности пациентов.

Украинские Национальные Новости

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