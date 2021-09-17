У ніч на суботу столицю накриє сильний дощ. Негода дістанеться й інших регіонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Уночі, 18 вересня, в столиці очікується значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, передає УНН.
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"Уночі 18 вересня в столиці очікується значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий)... у всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу: очищають колектори дощової каналізації, дощоприймальні колодязі і решітки зливостоків. Також ремонтують оглядові колодязі", - йдеться в повідомленні.
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Зокрема, негода прийде і в інші регіони України.
18 вересня вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі. В західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
18 вересня у східних та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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