В НОТУ не исключают закрытия региональных филиалов из-за недофинансирования

"В следующем году - будем ждать 15 декабря, пока Рада примет (бюджет - ред.). Если это будет менее одного миллиарда (финансирование НОТУ - ред.), тогда речь идет о закрытии региональных филиалов. Другого выхода просто нет", - заявил З.Аласания.

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Напомним, Верховной Радой Украины принято Постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019".