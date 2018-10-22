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У НСТУ не виключають закриття регіональних філій через недофінансування

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В разі недофінансування Національна суспільне телерадіокомпанія України (НСТУ) може закрити регіональні філії в 2019 році. Про це у ефірі однієї з радіостанції заявив голова правління Публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” Зураб Аласанія, передає УНН.

“Наступного року — будемо чекати 15 грудня, допоки Рада прийме (бюджет — ред.). Якщо це буде менше одного мільярда (фінансування НСТУ — ред.), тоді йдеться про закриття регіональних філій. Іншого виходу просто немає”, — заявив З.Аласанія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2019 ухвалили у першому читанні: що запропонував уряд

Нагадаємо, Верховною радою України прийнято Постанову “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік”.

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