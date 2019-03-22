В недействующей школе в Тернопольской области нашли мертвым пропавшего мужчину

"Тело (мужчины - ред.) в помещении недействующей школы обнаружили местные жители села Новоселка. Сообщение о мертвом мужчине на линию "102" поступило 21 марта в 17:06", - говорится в сообщении.

По данным полиции, погибший - местный житель, 1972 года рождения. Мужчина любил злоупотреблять спиртными напитками.

"Родственники утверждают, что он вышел из дома 19 марта и поехал в центр занятости в Подгайцы и с тех пор пропал. Телефонный вызов шел, но человек на него не отвечал", - отмечается в сообщении.

Также, при предварительном осмотре тела, следов насильственной смерти судебно-медицинские эксперты не обнаружили. Причины смерти установит экспертиза. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 часть 1 УК. Продолжается следствие.

Напомним, в Киевской области на обочине дороги в Яготинском районе найден обгоревший труп мужчины.