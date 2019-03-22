У недіючій школі на Тернопільщині знайшли мертвим зниклого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Тіло зниклого чоловіка знайшли в приміщенні недіючої школи місцеві жителі села Новосілка Тернопільської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Тернопільської області.
“Тіло (чоловіка — ред.) в приміщенні недіючої школи виявили місцеві жителі села Новосілка. Повідомлення про мертвого чоловіка на лінію „102“ надійшло 21 березня о 17:06”, — йдеться в повідомленні.
За даними поліції, загиблий — місцевий мешканець, 1972 року народження. Чоловік полюбляв зловживати спиртними напоями.
“Родичі стверджують, що він вийшов з дому 19 березня та поїхав в центр зайнятості в Підгайці і з того часу пропав. Телефонний виклик йшов, але чоловік на нього не відповідав”, — зазначається в повідомленні.
Також, при попередньому огляді тіла, слідів насильницької смерті судово-медичні експерти не виявили. Причини смерті встановить експертиза. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ. Триває слідство.
Нагадаємо, у Київській області на узбіччі дороги в Яготинському районі знайдено обгорілий труп чоловіка.