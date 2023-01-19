В небе над Киевом появилась радуга: в ПЦУ назвали это "знаком Божьего благословения"

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"Радуга над украинской Лаврой - знак Божьего благословения в праздник Богоявления!" - написал Евстратий Зоря в Telegram.

Дополнение

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний 19 января проводил службу по случаю праздника Богоявления 19 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры - уже вторую в этом храме.

7 января в Киево-Печерской Лавре состоялось первое богослужение под руководством главы ПЦУ, митрополита Епифания.