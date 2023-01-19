У небі над Києвом з'явилася веселка: у ПЦУ назвали це "знаком Божого благословення"

Цитата

"Веселка над українською Лаврою - знак Божого благословення у свято Богоявлення!" - написав Євстратій Зоря у Telegram.

Доповнення

Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній 19 січня проводив службу з нагоди свята Богоявлення 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври - уже друге у цьому храмі.

7 січня у Києво-Печерській Лаврі відбулося перше богослужіння під проводом очільника ПЦУ, митрополита Епіфанія.