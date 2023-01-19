У небі над Києвом з'явилася веселка: у ПЦУ назвали це "знаком Божого благословення"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У небі над Києвом у січні, у свято Богоявлення, з'явилася веселка. Архієпископ Чернігівський, речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій Зоря назвав це "знаком Божого благословення", пише УНН.
Цитата
"Веселка над українською Лаврою - знак Божого благословення у свято Богоявлення!" - написав Євстратій Зоря у Telegram.
Доповнення
Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній 19 січня проводив службу з нагоди свята Богоявлення 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври - уже друге у цьому храмі.
7 січня у Києво-Печерській Лаврі відбулося перше богослужіння під проводом очільника ПЦУ, митрополита Епіфанія.