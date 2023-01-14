ПЦУ проведе нову службу в Києво-Печерській Лаврі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній проведе службу з нагоди свята Богоявлення 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це йдеться на сайті ПЦУ, передає УНН.
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«Повідомляємо, що урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», – ідеться в повідомленні.
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Початок богослужіння о 9 годині ранку.
Зазначається, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду.
Нагадаємо
7 січня у Києво-Печерській Лаврі відбулося перше богослужіння під проводом очільника ПЦУ, митрополита Епіфанія.