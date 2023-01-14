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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПЦУ проведет новую службу в Киево-Печерской Лавре

Киев • УНН

 • 458286 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний проведет службу по случаю праздника Богоявления 19 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом говорится на сайте ПЦУ, передает УНН.

ПЦУ проведет новую службу в Киево-Печерской Лавре

Цитата

«Сообщаем, что торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры», – говорится в сообщении.

Детали

Начало богослужения в 9 часов утра.

Отмечается, что надлежащее разрешение от Министерства культуры и информационной политики Украины Православная Церковь Украины получила, а с Национальным заповедником «Киево-Печерская Лавра» подписано соответствующее соглашение.

Напомним

7 января в Киево-Печерской Лавре состоялось первое богослужение под руководством главы ПЦУ, митрополита Епифания.

Украинские Национальные Новости

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