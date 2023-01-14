ПЦУ проведет новую службу в Киево-Печерской Лавре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний проведет службу по случаю праздника Богоявления 19 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом говорится на сайте ПЦУ, передает УНН.
Цитата
«Сообщаем, что торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры», – говорится в сообщении.
Детали
Начало богослужения в 9 часов утра.
Отмечается, что надлежащее разрешение от Министерства культуры и информационной политики Украины Православная Церковь Украины получила, а с Национальным заповедником «Киево-Печерская Лавра» подписано соответствующее соглашение.
Напомним
7 января в Киево-Печерской Лавре состоялось первое богослужение под руководством главы ПЦУ, митрополита Епифания.