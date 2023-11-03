В небе над Днепропетровщиной утром сбили один вражеский БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Военные воздушного командования "Восток" сегодня утром сбили российский БпЛА над Криворожским районом. Об этом сообщил Днепропетровский ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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«Отминусовали еще один беспилотник. Защитники неба сбили его над Криворожским районом. Спасибо Героям из воздушного командования «Восток»», - написал Лысак в Telegram.
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В течение четверга 2 ноября российские военные били по Днепропетровщине из артиллерии и ударными дронами. Есть многочисленные разрушения, впрочем, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.