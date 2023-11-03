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У небі над Дніпропетровщиною вранці збили один ворожий БпЛА

Київ • УНН

 • 109706 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Військові повітряного командування "Схід" сьогодні вранці збили російський БпЛА над Криворізьким районом. Про це повідомив Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У небі над Дніпропетровщиною вранці збили один ворожий БпЛА

Цитата

«Відмінусували ще один безпілотник. Оборонці неба збили його над Криворізьким районом. Дякую Героям з повітряного командування «Схід»», - написав Лисак у Telegram.

Доповнення

Впродовж четверга 2 листопада російські військові били по Дніпропетровщині з артилерії та ударними дронами. Є численні руйнування, втім, минулось без постраждалих серед цивільного населення.

Українські Національні Новини

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