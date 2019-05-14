В НБУ призвали нардепов поддержать валютную либерализацию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Национальном банке Украины призвали народных депутатов поддержать валютную либерализацию и принять необходимые законопроекты. Соответствующее заявление сделал глава Национального банка Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на сообщество НБУ в Facebook.
В частности, это касается законопроекта о "сплит", направленного на повышение качества регулирования небанковского финансового рынка, и законопроекта о противодействии BEPS, который убережет страну от непродуктивного оттока капитала за границу.
"Мы находимся в процессе постепенного снятия валютных ограничений. Поэтому конечная цель на этом пути неизменна, а именно - свободное движение капитала без каких-либо валютных ограничений. Это является нашим обязательством в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины и ЕС", - отметил Смолий.
Кроме того, по его словам, свободное движение капитала является одной из стратегических целей Национального банка, утвержденных Стратегией весной прошлого года.
Напомним, НБУ назвал приоритеты в дальнейших валютных послаблениях.
Как сообщал УНН, Национальный банк и в дальнейшем будет продолжать постепенную либерализацию валютного рынка, начатую в 2016 году после стабилизации финансовой системы и возвращения экономики Украины к росту.