У НБУ закликали нардепів підтримати валютну лібералізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Національному банку України закликали народних депутатів підтримати валютну лібералізацію і прийняти необхідні законопроекти. Відповідну заяву зробив голова Національного банку Яків Смолій, передає УНН з посиланням на спільноту НБУ у Facebook.
Зокрема, це стосується законопроекту про "спліт", спрямованого на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку, і законопроекту щодо протидії BEPS, який убезпечить країну від непродуктивного відпливу капіталу за кордон.
"Ми знаходимося в процесі поступового зняття валютних обмежень. Тож кінцева мета на цьому шляху незмінна, а саме – вільний рух капіталу без будь-яких валютних обмежень. Це є нашим зобов’язанням у відповідності до Угоди про асоціацію України та ЄС", - зазначив Смолій.
Крім того, за його словами, вільний рух капіталу є однією зі стратегічних цілей Національного банку, затверджених Стратегією навесні минулого року.
Нагадаємо, НБУ назвав пріоритети у подальших валютних послабленнях.
Як повідомляв УНН, Національний банк і надалі продовжуватиме поступову лібералізацію валютного ринку, розпочату у 2016 році після стабілізації фінансової системи і повернення економіки України до зростання.