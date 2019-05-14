У НБУ закликали нардепів підтримати валютну лібералізацію

Зокрема, це стосується законопроекту про "спліт", спрямованого на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку, і законопроекту щодо протидії BEPS, який убезпечить країну від непродуктивного відпливу капіталу за кордон.

"Ми знаходимося в процесі поступового зняття валютних обмежень. Тож кінцева мета на цьому шляху незмінна, а саме – вільний рух капіталу без будь-яких валютних обмежень. Це є нашим зобов’язанням у відповідності до Угоди про асоціацію України та ЄС", - зазначив Смолій.

Крім того, за його словами, вільний рух капіталу є однією зі стратегічних цілей Національного банку, затверджених Стратегією навесні минулого року.

Нагадаємо, НБУ назвав пріоритети у подальших валютних послабленнях.

Як повідомляв УНН, Національний банк і надалі продовжуватиме поступову лібералізацію валютного ринку, розпочату у 2016 році після стабілізації фінансової системи і повернення економіки України до зростання.