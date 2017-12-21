Нацбанк скорректировал прогноз по росту ВВП в 2017 году

"Учитывая ниже ожиданий урожай поздних зерновых и технических культур, а также высокую базу сравнения прошлого года спад в сельском хозяйстве в IV квартале 2017 может быть более существенным, чем прогнозировалось. Как следствие, усилилась риски, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2017 года", - говорится в комментарии НБУ по изменению реального ВВП в ІІІ квартале 2017 года.

Как известно, в IІI квартале 2017 ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом измерении, незначительно замедлившись с 2,3% процентных пунктов во II квартале. Сезонно скорректированный уровень реального ВВП повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что динамика роста ВВП Украины в 2018 году будет зависеть от развития инфраструктуры, в частности от "Укрзализныци".