Нацбанк скоригував прогноз щодо зростання ВВП у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Зростання реального ВВП за підсумками 2017 року може виявитися дещо нижчим за прогноз, оприлюднений в Інфляційному звіті за жовтень 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“З огляду на нижчий за очікування врожай пізніх зернових та технічних культур, а також високу базу порівняння минулого року спад у сільському господарстві в IV кварталі 2017 року може бути більш суттєвим, ніж прогнозувалося. Як наслідок, посилилася ризики, що зростання реального ВВП за підсумками 2017 року може виявитися дещо нижчим за прогноз, оприлюднений в Інфляційному звіті за жовтень 2017 року”, — йдеться у коментарі НБУ щодо зміни реального ВВП у ІІI кварталі 2017 року.
Як відомо, у IІI кварталі 2017 року ВВП України виріс на 2,1% у річному вимірі, незначно сповільнившись з 2,3% процентних пунктів у ІI кварталі. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0,2% порівняно з попереднім кварталом.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що динаміка зростання ВВП України у 2018 році залежатиме від розвитку інфраструктури, зокрема від “Укрзалізниці”.