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В НБУ рассказали, на каком этапе находится внедрение е-гривны

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Национальный банк изучает целесообразность введения электронной гривны, а также отрабатывает вопросы технического выпуска таких денег. Об этом во время круглого стола сказал начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк, передает УНН.

“Проект электронная гривна продолжается. Сейчас идет пилотный проект по техническому выпуску электронной денежной единицы в Украине. Также остается вопрос изучения целесообразности выпуска НБУ электронной гривны. То есть здесь есть две составляющие. Первое — исследование целесообразности. Второе — это технический выпуск. С технической точки зрения есть высокий уровень готовности, о сроках внедрения и выхода за пределы пилота — это еще вопрос, который изучается”, — отметил Степанюк.

Напомним, Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны — национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

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