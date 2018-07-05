У НБУ розповіли, на якому етапі перебуває запровадження е-гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Національний банк вивчає доцільність запровадження електронної гривні, а також відпрацьовує питання технічного випуску таких грошей. Про це під час круглого столу сказав начальник управління реформування фінансового сектору НБУ Євген Степанюк, передає УНН.
“Проект електронна гривня триває. Наразі йде пілотний проект щодо технічного випуску електронної грошової одиниці в Україні. Також залишається питання вивчення доцільності випуску НБУ електронної гривні. Тобто тут є дві складові. Перше — дослідження доцільності. Друге — це технічний випуск. З технічної точки зору є високий рівень готовності, але щодо строків впровадження та виходу за межі пілоту — це ще питання, яке вивчається”, — зауважив Степанюк.
Нагадаємо, Національний банк наприкінці 2016 року розпочав дослідницький проект для можливого запровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому та водночас проводити їх з практично миттєвою швидкістю.