У НБУ розповіли, на якому етапі перебуває запровадження е-гривні

“Проект електронна гривня триває. Наразі йде пілотний проект щодо технічного випуску електронної грошової одиниці в Україні. Також залишається питання вивчення доцільності випуску НБУ електронної гривні. Тобто тут є дві складові. Перше — дослідження доцільності. Друге — це технічний випуск. З технічної точки зору є високий рівень готовності, але щодо строків впровадження та виходу за межі пілоту — це ще питання, яке вивчається”, — зауважив Степанюк.

Нагадаємо, Національний банк наприкінці 2016 року розпочав дослідницький проект для можливого запровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому та водночас проводити їх з практично миттєвою швидкістю.