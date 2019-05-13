В НБУ прокомментировали сотрудничество с новоизбранным Президентом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 54020 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 81151 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101604 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125054 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112184 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138170 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144718 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130180 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130227 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НБУ прокомментировали сотрудничество с новоизбранным Президентом

Киев  •  УНН

 • 17952 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Национальный банк Украины вне политики, а глава НБУ Яков Смолий планирует продолжать работать при новоизбранном Президенте Владимире Зеленском. Об этом ответили в Национальном банке Украины на информационный запрос УНН.

"Национальный банк Украины вне политики и работает со всеми государственными институтами независимо от персоналий", - ответили в пресс-службе НБУ на вопрос, планирует ли подавать в отставку председатель Национального банка Яков Смолий в связи с избранием нового Президента Украины.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины", председатель Национального банка назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины сроком на семь лет, а срок полномочий главы Якова Смолия начался с момента его назначения на должность 15 март 2018 года.

Напомним, команда Зеленского планирует пересмотреть взаимодействие с МВФ.

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