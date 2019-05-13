У НБУ прокоментували співпрацю з новообраним Президентом

“Національний банк України є поза політикою і працює з усіма державними інститутами незалежно від персоналій”, — відповіли в прес-службі НБУ на питання, чи планує подавати у відставку голова Національного банку Яків Смолій у зв’язку з обранням нового Президента України.

У прес-службі додали, що відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років, а строк повноважень голови Яківа Смолія почався з моменту його призначення на посаду 15 березня 2018 року.

Нагадаємо, команда Зеленського планує переглянути взаємодію з МВФ.