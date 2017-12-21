В НБУ прокомментировали иск ПриватБанка в английский суд

"НБУ приветствует иск ПриватБанка против бывших акционеров, поданный в Высокий суд Лондона. Этот иск - хорошая новость для налогоплательщиков в Украине и украинской экономики", - отметили в НБУ.

Регулятор отметил, что этот иск направлен на защиту интересов банка и возмещение средств вкладчиков, незаконно выведенных из ПриватБанка до вхождения государства в его капитал. Этот иск знаменует значительный прогресс для банка, который оказался на грани неплатежеспособности в декабре 2016 года и имеет наследство плохих банковских практик, и призван вернуть прибыльность банка.

В Нацбанке выразили уверенность, что Высокий суд Лондона рассмотрит дело справедливо, беспристрастно и прозрачно.

Напомним, Высокий суд Англии 19 декабря издал приказ о всемирной арест активов Коломойского, Боголюбова и других на сумму более 2,5 млрд долл США.