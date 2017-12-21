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У НБУ прокоментували позов ПриватБанку до англійського суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Позов ПриватБанку проти колишніх акціонерів, поданий до Високого суду Лондона, є позитивним фактом як для платників податків в Україні та і для української економіки. Про це йдеться у коментарі Нацбанку України, передає УНН.

У НБУ прокоментували позов ПриватБанку до англійського суду

“НБУ вітає позов ПриватБанку проти колишніх акціонерів, поданий до Високого суду Лондона. Цей позов — гарна новина для платників податків в Україні та української економіки”, — наголосили у НБУ.

Регулятор наголосив, що цей позов спрямований на захист інтересів банку та відшкодування коштів вкладників, незаконно виведених з ПриватБанку до входження держави до його капіталу. Цей позов знаменує значний прогрес для банку, який опинився на межі неплатоспроможності у грудні 2016 року та має спадок поганих банківських практик, та покликаний повернути прибутковість банку.

У Нацбанку висловили впевненість, що Високий суд Лондону розглядатиме справу справедливо, неупереджено та прозоро.

Нагадаємо, Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського, Боголюбова та інших на суму понад 2,5 млрд дол США.

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