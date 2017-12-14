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В НБУ прокомментировали возможность возвращения госрегулирования цен на продукты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сейчас потребности в восстановлении государственного регулирования цен на социальные продукты питания нет. Об этом сообщил на брифинге на решения Правления НБУ по монетарной политике заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНН.

"Потребности в возвращении государственного регулирования цен на социальные продукты нет, так динамика роста их стоимости незначительна", - заявил он.

По словам Сологуба, согласно анализу НБУ, всего в этом году росли цены на баклажаны, кабачки и арбузы (что объясняется неблагоприятными климатическими условиями), а темпы роста цен на продукты, имеющие социальное значение, не имели высокой динамики.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция будет существенно выше на конец 2017 от их предыдущего прогноза на уровне 12,2%.

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