У НБУ прокоментували можливість повернення держрегулювання цін на продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наразі потреби у відновленні державного регулювання цін на соціальні продукти харчування немає. Про це повідомив на брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.
“Потреби у поверненні державного регулювання цін на соціальні продукти немає, оскільки динаміка зростання їх вартості є незначною”, — заявив він.
За словами Сологуба, відповідно до аналізу НБУ, найбільше цього року зростали ціни на баклажани, кабачки та кавуни (що пояснюється несприятливими кліматичними умовами), а темпи зростання цін на продукти, що мають соціальне значення, не мали високої динаміки.
Як повідомляв УНН, Національний банк України спрогнозував, що інфляція буде суттєво вищою на кінець 2017 року від їхнього попереднього прогнозу на рівні 12,2%.