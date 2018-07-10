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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61643 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107514 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128761 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135989 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171902 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154183 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141723 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В НБУ подвергли сомнению свой прогноз относительно уровня инфляции в этом году

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Из-за возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре в НБУ не уверены, что годовая инфляция снизится до 6% ± 2 п. п, как это заложено в целях Нацбанка. Об этом заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook, передает УНН.

“Общая ситуация с динамикой потребительских цен в Украине в течение шести месяцев 2018 года имеет заметные тенденции к улучшению. Однако, с учетом возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре, нет уверенности в том, что будет достигнута приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6% ± 2 п. п. в текущем году, как это определено “Основными принципами денежно кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу”, — отметил Данилишин.

Как пояснил он, основными факторами немонетарного характера, которые могут негативно сказаться на инфляции в июле являются:

  • возможеный дальнейший рост стоимости горючего из-за высоких мировых цен на нефть, которые колеблются в диапазоне 75-80 долларов за баррель;
  • рост цен на транспортные услуги — в частности, в Киеве с 14 июля стоимость проезда в метро увеличивается с 5 до 8 грн, дорожает проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с 4 до 8 грн, вместе с этим следует ожидать повышения цен на проезд в маршрутных такси.

Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут положительно повлиять на инфляцию в июле:

  • тенденция к замедлению цен производителей (в течение апреля-мая);
  • существенное сезонное повышение предложения плодоовощных товаров;
  • вероятное укрепление курса гривны.

Напомним, в январе-июне 2018 года инфляция составила 12,6% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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