В НБУ подвергли сомнению свой прогноз относительно уровня инфляции в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Из-за возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре в НБУ не уверены, что годовая инфляция снизится до 6% ± 2 п. п, как это заложено в целях Нацбанка. Об этом заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook, передает УНН.
“Общая ситуация с динамикой потребительских цен в Украине в течение шести месяцев 2018 года имеет заметные тенденции к улучшению. Однако, с учетом возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре, нет уверенности в том, что будет достигнута приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6% ± 2 п. п. в текущем году, как это определено “Основными принципами денежно кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу”, — отметил Данилишин.
Как пояснил он, основными факторами немонетарного характера, которые могут негативно сказаться на инфляции в июле являются:
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- возможеный дальнейший рост стоимости горючего из-за высоких мировых цен на нефть, которые колеблются в диапазоне 75-80 долларов за баррель;
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- рост цен на транспортные услуги — в частности, в Киеве с 14 июля стоимость проезда в метро увеличивается с 5 до 8 грн, дорожает проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с 4 до 8 грн, вместе с этим следует ожидать повышения цен на проезд в маршрутных такси.
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Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут положительно повлиять на инфляцию в июле:
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- тенденция к замедлению цен производителей (в течение апреля-мая);
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- существенное сезонное повышение предложения плодоовощных товаров;
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- вероятное укрепление курса гривны.
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Напомним, в январе-июне 2018 года инфляция составила 12,6% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года.