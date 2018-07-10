У НБУ піддали сумніву свій прогноз щодо цьогорічного рівня інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Через можливе сезонне підвищення споживчої інфляції у жовтні-грудні у НБУ не впевнені, що річна інфляція знизиться до 6% ± 2 п. п, як це закладено у цілях Нацбанку. Про це заявив голова ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.
“Загальна ситуація із динамікою споживчих цін в Україні протягом шести місяців 2018 року має помітні тенденції до покращення. Проте, з урахуванням можливого сезонного підвищення споживчої інфляції у жовтні-грудні, не має впевненості в тому, що буде досягнута пріоритетна ціль НБУ щодо зниження споживчої інфляції до 6% ± 2 п. п. у поточному році, як це визначено “Основними засадами грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу”, — зауважив Данилишин.
Як пояснив він, основними чинниками немонетарного характеру, які можуть негативно позначитись на інфляції у липні є:
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- можливе подальше зростання вартості пального через високі світові ціни на нафту, що коливаються в діапазоні 75-80 доларів за барель;
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- зростання цін на транспортні послуги — зокрема, в Києві з 14 липня вартість проїзду у метро збільшується з 5 до 8 грн, дорожчає проїзд в автобусах, трамваях та тролейбусах з 4 до 8 грн, разом із цим слід очікувати підвищення цін на проїзд в маршрутних таксі.
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Серед основних чинників немонетарного характеру, які можуть позитивно вплинути на інфляцію у липні:
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- тенденція до уповільнення цін виробників (протягом квітня-травня);
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- суттєве сезонне підвищення пропозиції плодоовочевих товарів;
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- ймовірне укріплення курсу гривні.
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Нагадаємо, у січні-червні 2018 року інфляція сягнула 12,6% у відповідності до аналогічного періоду минулого року.