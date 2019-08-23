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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 125507 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125131 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127497 просмотра

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В НБУ назвали количество судебных споров, связанных с ПриватБанком

В НБУ назвали количество судебных споров, связанных с ПриватБанком

Киев  •  УНН

 • 25730 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В украинских судах рассматривается более 270 дел, связанных с ПриватБанком, в которых фигурирует Национальный банк Украины. Об этом УНН сообщили в НБУ в ответ на запрос.

"Национальный банк Украины является ответчиком по 149 делам и истцом в 129 делах в украинских судах, связанных с ПриватБанком. Подавляющее большинство указанных судебных исков еще рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций", - сообщили в НБУ.

Также ожидается рассмотрение по существу иска по рефинансированию ПриватБанка в швейцарском суде.

"Кроме того, в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы с 18 декабря 2018 года рассматривается иск Национального банка против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского с целью взыскания задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования ПриватБанку. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Национальным банком, которая на сегодня составляет около 9 млрд грн. И.В. Коломойский не выполнил ни одного из этих обязательств перед Национальным банком. Рассмотрение швейцарским судом этого дела по существу еще не состоялся", - сообщили в НБУ.

Напомним, НБУ выиграл в Верховном Суде спор с компанией, подконтрольной Коломойскому.

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