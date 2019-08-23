У НБУ назвали кількість судових спорів, пов'язаних з ПриватБанком
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В українських судах розглядається понад 270 справ, пов’язаних з ПриватБанком, в яких фігурує Національний банк України. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.
"Національний банк України є відповідачем у 149 справах та позивачем у 129 справах в українських судах, пов’язаних із ПриватБанком. Переважна більшість зазначених судових позовів ще розглядаються у судах першої та апеляційної інстанцій", - повідомили в НБУ.
Також очікується розгляд по суті позову щодо рефінансування ПриватБанку у швейцарському суді.
"Крім того, у Першій інстанції Суду Республіки та Кантона Женеви з 18 грудня 2018 року розглядається позов Національного банку проти одного з колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського з метою стягнення заборгованості як з фінансового поручителя перед Національним банком за особистими поруками, наданими у 2016 році за п’ятьма договорами про надання кредитів рефінансування ПриватБанку. Фактично він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, яка на сьогодні становить близько 9 млрд грн. І.В. Коломойський не виконав жодного із цих зобов'язань перед Національним банком. Розгляд швейцарським судом цієї справи по суті ще не відбувся", - повідомили в НБУ.
Нагадаємо, НБУ виграв у Верховному Суді спір із компанією, підконтрольною Коломойському.