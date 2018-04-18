В НАПК отчитаются о законности политических финансов

"В четверг, 19 апреля, состоится презентация мониторингового отчета о деятельности НАПК в части обеспечения законности и прозрачности политических финансов (по состоянию на 1 апреля 2018 года), подготовленного экспертами Центра политико-правовых реформ", - говорится в сообщении.

Ожидается обсуждение связанных с реализацией реформы политических финансов вопросов, и эффективности выполнения НАПК своих обязанностей в части обеспечения законности и прозрачности политических финансов в частности.

Напомним, шесть парламентских партий получат из госбюджета 128 млн грн.