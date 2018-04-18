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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАПК отчитаются о законности политических финансов

Киев • УНН

 • 7613 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции завтра презентуют мониторинговый отчет о деятельности НАПК в части обеспечения законности и прозрачности политических финансов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

В НАПК отчитаются о законности политических финансов

"В четверг, 19 апреля, состоится презентация мониторингового отчета о деятельности НАПК в части обеспечения законности и прозрачности политических финансов (по состоянию на 1 апреля 2018 года), подготовленного экспертами Центра политико-правовых реформ", - говорится в сообщении.

Ожидается обсуждение связанных с реализацией реформы политических финансов вопросов, и эффективности выполнения НАПК своих обязанностей в части обеспечения законности и прозрачности политических финансов в частности.

Напомним, шесть парламентских партий получат из госбюджета 128 млн грн.

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