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У НАЗК відзвітують щодо законності політичних фінансів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції завтра презентують моніторинговий звіт щодо діяльності НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.

У НАЗК відзвітують щодо законності політичних фінансів

"У четвер, 19 квітня, відбудеться презентація моніторингового звіту щодо діяльності НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів (станом на 1 квітня 2018 року), підготовленого експертами Центру політико-правових реформ", - йдеться у повідомленні.

Очікується обговорення пов’язаних із реалізацією реформи політичних фінансів питань, та ефективності виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів зокрема.

Нагадаємо, шість парламентських партій отримають з держбюджету 128 млн грн.

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