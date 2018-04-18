У НАЗК відзвітують щодо законності політичних фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції завтра презентують моніторинговий звіт щодо діяльності НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.
"У четвер, 19 квітня, відбудеться презентація моніторингового звіту щодо діяльності НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів (станом на 1 квітня 2018 року), підготовленого експертами Центру політико-правових реформ", - йдеться у повідомленні.
Очікується обговорення пов’язаних із реалізацією реформи політичних фінансів питань, та ефективності виконання НАЗК своїх обов’язків в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів зокрема.
Нагадаємо, шість парламентських партій отримають з держбюджету 128 млн грн.