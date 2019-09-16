В НАПК прокомментировали отмену засекречивания деклараций военных прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Для открытия деклараций военных прокуроров Национальное агентство по предупреждению коррупции должно получить постановление Генпрокуратуры и принять соответствующее решение. Об этом заявил председатель НАПК Александр Мангул, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.
"В 2017 году в Национальное агентство обратился тогдашний Главный военный прокурор Анатолий Матиос с просьбой закрыть данные деклараций военных прокуроров. На постановлении есть гриф ограничения доступа, поэтому ее детали я не могу разглашать.
Решение принималось на заседании НАПК большинством голосов. Для его отмены Национальное агентство должно получить соответствующее постановление нынешнего Главного военного прокурора Виктора Чумака и рассмотреть его на заседании агентства", - сказал Мангул.
Напомним, 16 сентября заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.