В НАПК прокомментировали отмену засекречивания деклараций военных прокуроров

"В 2017 году в Национальное агентство обратился тогдашний Главный военный прокурор Анатолий Матиос с просьбой закрыть данные деклараций военных прокуроров. На постановлении есть гриф ограничения доступа, поэтому ее детали я не могу разглашать.

Решение принималось на заседании НАПК большинством голосов. Для его отмены Национальное агентство должно получить соответствующее постановление нынешнего Главного военного прокурора Виктора Чумака и рассмотреть его на заседании агентства", - сказал Мангул.

Напомним, 16 сентября заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.