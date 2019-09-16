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У Генпрокуратурі скасували засекречення декларацій військових прокурорів

У Генпрокуратурі скасували засекречення декларацій військових прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Керівництвом Генеральної прокуратури скасовано постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Генпрокуратури.

"16 вересня 2019 року заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з якою було забезпечено конфіденційність даних низки посадових осіб військової прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Відтепер, як вказано, інформація про статки військових прокурорів стане відкритою, і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, минулого тижня Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посади прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей.

Українські Національні Новини

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