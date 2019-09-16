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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65193 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112236 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104059 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110964 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119978 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148440 просмотра

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В Генпрокуратуре отменили засекречивание деклараций военных прокуроров

В Генпрокуратуре отменили засекречивание деклараций военных прокуроров

Киев  •  УНН

 • 11643 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Руководством Генеральной прокуратуры отменено постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"16 сентября 2019 года заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому было обеспечено конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Отныне, как указано, информация об имуществе военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, на прошлой неделе Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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