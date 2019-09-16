В Генпрокуратуре отменили засекречивание деклараций военных прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Руководством Генеральной прокуратуры отменено постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"16 сентября 2019 года заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому было обеспечено конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры", - говорится в сообщении.
Отныне, как указано, информация об имуществе военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Напомним, на прошлой неделе Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.