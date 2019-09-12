Рябошапка звільнив прокурорів ще трьох областей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посади прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей, пише УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Генеральним прокурором звільнено прокурорів Вінницької, Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, а також Черкаської областей.
Як повідомляв УНН, за словами Рябошапки, Офіс Генерального прокурора буде іншою від Генпрокуратури структурою, він буде значно меншим за своїми функціями та кадровою чисельністю.