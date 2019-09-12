Рябошапка уволил прокуроров еще трех областей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должности прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Генеральным прокурором уволены прокуроры Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.
Как сообщал УНН, по словам Рябошапки, Офис Генерального прокурора будет отличающейся от Генпрокуратуры структурой, он будет значительно меньше по своим функциям и кадровой численности.