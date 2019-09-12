Рябошапка уволил прокуроров еще трех областей

"Руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генеральным прокурором уволены прокуроры Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

Как сообщал УНН, по словам Рябошапки, Офис Генерального прокурора будет отличающейся от Генпрокуратуры структурой, он будет значительно меньше по своим функциям и кадровой численности.