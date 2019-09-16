У НАЗК прокоментували скасування засекречення декларацій військових прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Для відкриття декларацій військових прокурорів Національне агентство з питань запобігання корупції має отримати постанову Генпрокуратури та ухвалити відповідне рішення. Про це заявив голова НАЗК Олександр Мангул, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацагентства.
"У 2017 році до Національного агентства звернувся тодішній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос із проханням закрити дані декларацій військових прокурорів. На постанові є гриф обмеження доступу, тому її деталі я не можу розголошувати.
Рішення ухвалювалося на засіданні НАЗК більшістю голосів. Для його відміни Національне агентство має отримати відповідну постанову нинішнього Головного військового прокурора Віктора Чумака та розглянути його на засіданні агентства", - сказав Мангул.
Нагадаємо, 16 вересня заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу.