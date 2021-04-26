В НАПК ждут объяснений от 8 руководителей партий и нардепа Рабиновича
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает 30 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". Среди них 8 руководителей партий и народный депутат Вадим Рабинович. Об этом сообщили УНН в НАПК.
Детали
По данным НАПК, в связи с нарушением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается Вадим Рабинович, народный депутат Украины. Приглашается с 28 до 29 апреля.
Добавим
А чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий.
26 апреля:
Сергей Двирко (Важен каждый")
Андрей Андрушков ( "Блок Саакашвили")
27 апреля:
Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов")
28 апреля:
Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")
29 апреля:
Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса - Успешный Харьков!");
Сергей Червонопиский ("Партия ветеранов Афганистана")
30 апреля:
Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")
Александр Сугоняко ("Социал-демократическая партия").
Кроме того, относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности приглашаются такие распорядители избирательных фондов:
Руслан Зозуля (Избирательный фонд кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 87 Зозули Руслана Петровича);
Юрий Юрченко (Избирательный фонд кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 87 Юрченко Юрия Ивановича).
До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.
Напомним
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих, в частности Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще 15 министров.