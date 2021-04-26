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У НАЗК чекають пояснень від 8 керівників партій та нардепа Рабіновича

У НАЗК чекають пояснень від 8 керівників партій та нардепа Рабіновича

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 30 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України “Про запобігання корупції” та “Про політичні партії в Україні”. Серед них 8 керівників партій та народний депутат Вадим Рабінович. Про це УНН повідомили у НАЗК.

Деталі

За даними НАЗК, у зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується Вадим Рабінович, народний депутат України. Запрошується з 28 до 29 квітня.

Додамо

А щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються такі представники політичних партій.

26 квітня:

Сергій Двірко (“Важливий кожен”);
Андрій Андрушков (“Блок Міхеіла Саакашвілі”);

27 квітня:

Степан Брацюнь (“Конгрес українських націоналістів”);

28 квітня:

Андрій Кисельов (“Альянс За Соціальну Справедливість”);

29 квітня:

Тетяна Чечетова-Терашвілі (“Блок Кернеса — Успішний Харків!”);

Сергій Червонописький (“Партія ветеранів Афганістану”);

30 квітня:

Микола Габер (“Патріотична партія України”);

Олександр Сугоняко (“Соціал-демократична партія”).

Крім того, щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності запрошуються такі розпорядники виборчих фондів:

Руслан Зозуля (Виборчий фонд кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 87 Зозулі Руслана Петровича);

Юрій Юрченко (Виборчий фонд кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 87 Юрченка Юрія Івановича).

До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 98 декларацій публічних службовців, зокрема Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та ще 15 міністрів.

Українські Національні Новини

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