У НАЗК чекають пояснень від 8 керівників партій та нардепа Рабіновича
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 30 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України “Про запобігання корупції” та “Про політичні партії в Україні”. Серед них 8 керівників партій та народний депутат Вадим Рабінович. Про це УНН повідомили у НАЗК.
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За даними НАЗК, у зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується Вадим Рабінович, народний депутат України. Запрошується з 28 до 29 квітня.
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А щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються такі представники політичних партій.
26 квітня:
Сергій Двірко (“Важливий кожен”);
Андрій Андрушков (“Блок Міхеіла Саакашвілі”);
27 квітня:
Степан Брацюнь (“Конгрес українських націоналістів”);
28 квітня:
Андрій Кисельов (“Альянс За Соціальну Справедливість”);
29 квітня:
Тетяна Чечетова-Терашвілі (“Блок Кернеса — Успішний Харків!”);
Сергій Червонописький (“Партія ветеранів Афганістану”);
30 квітня:
Микола Габер (“Патріотична партія України”);
Олександр Сугоняко (“Соціал-демократична партія”).
Крім того, щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності запрошуються такі розпорядники виборчих фондів:
Руслан Зозуля (Виборчий фонд кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 87 Зозулі Руслана Петровича);
Юрій Юрченко (Виборчий фонд кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 87 Юрченка Юрія Івановича).
До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.
Нагадаємо
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 98 декларацій публічних службовців, зокрема Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та ще 15 міністрів.