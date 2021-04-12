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НАЗК перевіряє декларації Зеленського, Шмигаля та ще 15 міністрів

НАЗК перевіряє декларації Зеленського, Шмигаля та ще 15 міністрів

Київ • УНН

 • 17573 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 98 декларацій публічних службовців, зокрема Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та ще 15 міністрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

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“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку ще 98 декларацій публічних службовців. Отже, станом на 12 квітня в повній перевірці НАЗК уже 375 декларацій посадовців”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що більшість із цих декларацій НАЗК узяло в перевірку, оскільки у 2020 році завершити таку перевірку було неможливо через рішення Конституційного Суду України.

Зазначається, що загалом посадовці подали майже 792 тисячі декларацій.

В НАЗК зауважують, що усі декларації будуть перевірені автоматично завдяки системі логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Комп’ютер визначить, які декларації містять найбільші ризики, після чого працівники НАЗК розпочнуть повну перевірку цих декларацій.

До кінця року НАЗК планує здійснити повну перевірку понад 1000 декларацій посадовців.

Так, за Порядком черговості розпочато повні перевірки декларацій зокрема:

  • Зеленський Володимир Олександрович, Президент України
  • Шмигаль Денис Анатолійович, Прем’єр-міністр України

Також у списку вказані ще 15 міністрі та ряд заступників, повний список можна переглянути на сайті НАЗК.

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