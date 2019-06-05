В ближайший час Киев накроет гроза

Синоптики отметили, что речь идет о предупреждении об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву.



"В ближайший час и до конца ночи и утром 6 июня гроза, во время грозы шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - отметили в Укргидрометцентре.

Как сообщал УНН, конец этой и начало следующей недели в Украине будет сопровождаться грозовыми дождями и жарой, которая местами будет достигать 32 градусов выше нуля.