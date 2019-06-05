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У найближчу годину Київ накриє гроза

У найближчу годину Київ накриє гроза

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця ночі та вранці 6 червня у Києві очікується гроза. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики відзначили, що йдеться про попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києву.

"У найближчу годину з утриманням до кінця ночі та вранці 6 червня гроза, під час грози шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляв УНН, кінець цього і початок наступного тижня в Україні буде супроводжуватися грозовими дощами та спекою, яка подекуди сягатиме 32 градусів вище нуля.

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