В Нацполиции заявили, что с начала года составлено 10 тысяч протоколов о коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. С начала года было составлено более 10 000 протоколов о коррупции и 70% из них направлены в суд. Об этом во время совещания с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"По словам Председателя Нацполиции Игоря Клименко, в этом году было составлено более 10 000 протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд больше всего присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением - 1347, получения неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотребления властью или служебным положением - 147 и злоупотребления влиянием 43.
Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством МВД и Нацполиции и заслушала отчет по расследованию коррупционных правонарушений.