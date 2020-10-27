Викриття корупційних правопорушень збільшилося на третину: Венедіктова провела нараду з керівництвом МВС та Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом МВС та Нацполіції та заслухала звіт щодо розслідування корупційних правопорушень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"У вівторок, 27 жовтня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та керівництвом Національної поліції України. Генеральний прокурор заслухала звіт щодо розслідування корупційних правопорушень та обговорила з учасниками наради актуальні питання у резонансних кримінальних провадженнях цієї категорії", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що понад 80% кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень розслідує Національна поліція України у тісній співпраці з органами прокуратури.
"На третину цьогоріч збільшилася кількість викритих таких злочинів, на 20% кількість засуджених осіб. Нам вдалося налагодити системну роботу, проте необхідно докласти спільних зусиль для підвищення ефективності розслідування, щоб винні у корупційних злочинах усіх рівнів були справедливо покарані", - підкреслила Ірина Венедіктова.
Зазначається, що Арсен Аваков погодився зі словами Генерального прокурора та зауважив, що об’єм спільної роботи – колосальний. А органи внутрішніх справ працюють з прокуратурою, для того, щоб знизити рівень корупції в Україні та показати суспільству результати роботи.
За категоріями правопорушень у скерованих органами поліції кримінальних провадженнях до суду найбільше привласнення, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем – 1347, одержання неправомірної вигоди службовою особою - 136, зловживання владою або службовим становищем – 147 та зловживання впливом 43.
За словами Голови Нацполіції Ігора Клименка, цього року також було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду.
Нагадаємо, Венедіктова заявляла, що усім правоохоронцям була поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією.