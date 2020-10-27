Раскрытие коррупционных правонарушений увеличилось на треть: Венедиктова провела совещание с руководством МВД и Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством МВД и Нацполиции и заслушала отчет по расследованию коррупционных правонарушений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Во вторник, 27 октябрь 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции Украины. Генеральный прокурор заслушала отчет по расследованию коррупционных правонарушений и обсудила с участниками совещания актуальные вопросы в резонансных уголовных производствах этой категории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украина в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры.
"На треть в этом году увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% количество осужденных. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны", - подчеркнула Ирина Венедиктова.
Отмечается, что Арсен Аваков согласился со словами Генерального прокурора и заметил, что объем совместной работы - колоссальный. А органы внутренних дел работают с прокуратурой, для того, чтобы снизить уровень коррупции в Украине и показать обществу результаты работы.
По категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд больше присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - 1347, получения неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотребления властью или служебным положением - 147 и злоупотребления влиянием - 43.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в этом году также было составлено более 10 тысяч протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд.
Напомним, Венедиктова заявляла, что всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией.