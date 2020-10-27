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У Нацполіції заявили, що з початку року складено 10 тисяч протоколів щодо корупції

У Нацполіції заявили, що з початку року складено 10 тисяч протоколів щодо корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. З початку року було складено понад 10 тисяч протоколів щодо корупції та 70% з них скеровано до суду. Про це під час наради з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою повідомив Голова Нацполіції Ігор Клименко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“За словами Голови Нацполіції Ігора Клименка, цього року було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду”, — сказано у повідомленні.

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Зазначається, що за категоріями правопорушень у скерованих органами поліції кримінальних провадженнях до суду найбільше привласнення, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем — 1347, одержання неправомірної вигоди службовою особою — 136, зловживання владою або службовим становищем — 147 та зловживання впливом 43.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом МВС та Нацполіції та заслухала звіт щодо розслідування корупційних правопорушень.

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