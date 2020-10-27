У Нацполіції заявили, що з початку року складено 10 тисяч протоколів щодо корупції

“За словами Голови Нацполіції Ігора Клименка, цього року було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду”, — сказано у повідомленні.

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Зазначається, що за категоріями правопорушень у скерованих органами поліції кримінальних провадженнях до суду найбільше привласнення, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем — 1347, одержання неправомірної вигоди службовою особою — 136, зловживання владою або службовим становищем — 147 та зловживання впливом 43.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом МВС та Нацполіції та заслухала звіт щодо розслідування корупційних правопорушень.