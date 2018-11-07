В Нацполиции заявили, что никого не увольняли после смерти Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Ни один из представителей полиции Херсонской области не был уволен после смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.
“Не уволен никто. Все материалы переданы в компетентные органы, следствие продолжает вести Служба безопасности Украины”, — сказал он.
Он добавил также, что все компетентные работники, работники следственных подразделений, руководители полиции на местах уже высказались по этому поводу.
31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло возле ее дома в Херсоне. Активистка попала в больницу с ожогами III-II степени рук, туловища, лица, головы, повреждения правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела.
В воскресенье, 4 ноября, на Facebook-странице “Кто заказал Катю Гандзюк” сообщили о смерти активистки.
Сразу после инцидента преступление квалифицировали как “хулиганство”, а впоследствии производство переквалифицировали на “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. После смерти Гандзюк дело расследуется как “умышленное убийство”. Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.